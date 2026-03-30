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FOTO. “Hay decisiones difíciles de tomar...”: querida periodista de TNT Sports deja el canal tras cuatro años

La condutora y modelo argentina, Melina Noto, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

Nicolás Lara Córdova

“Hay decisiones difíciles de tomar...”: querida periodista de TNT Sports deja el canal tras cuatro años

Un importante remezón en la televisión chilena se vivió este lunes tras un inesperado anuncio.

La condutora de TNT Sports, Melina Noto, oficializó su salida de la señal con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

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“Hay decisiones difíciles de tomar y esta… mi adorado canal que me dio tantas alegrías y oportunidades”, expresó la comunicadora.

“Hoy hay un corazoncito que me necesita presente en casa pero sé firmemente que será un hasta luego. Un lugar donde me sentí como hogar por 4 años y compartí con grandes amigos”, confesó.

Meli Noto también agradeció y destacó la importancia del equipo humano que trabaja detrás de cámaras en la señal deportiva.

“Les deseo un éxito rotundo, pero que por sobre todas las cosas, sigan siendo tan lindas personas“, destacó.

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