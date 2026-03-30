El caso de Jeffrey Epstein será retratado en una serie de ficción bajo la el alero de Sony Pictures

El oscuro caso de Jeffrey Epstein ha sacudido al mundo entero y, tras un tiempo de repercusiones legales, finalmente dará el salto definitivo a la narrativa de ficción.

Sony Pictures Television ya está desarrollando una serie que se centrará en el riguroso trabajo de investigación que permitió desmantelar una de las redes de abuso y poder más complejas de las últimas décadas.

La ganadora del Óscar, Laura Dern, será la encargada de liderar el proyecto interpretando a la periodista Julie K. Brown.

La producción toma como base el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por la propia reportera del Miami herald.

Brown fue clave para reabrir un caso que parecía enterrado, logrando identificar a 80 víctimas y convenciendo a sobrevivientes fundamentales para romper el silencio, lo que finalmente desencadenó la detención del propio Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Adam McKay, cineasta conocido por su capacidad para retratar crisis sistémicas y corrupción en obras como The Big Short y Succession, ejercerá como productor ejecutivo.

Por su parte, la adaptación del guion corre por parte de Sharon Hoffman (Mrs. America), quien compartirá el rol de showrunner con Eileen Myers (Masters of Sex).

Esta dupla busca profundizar en lo que la descripción oficial califica como un “relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”.

Origen del escándalo y el “acuerdo del siglo”

La serie no solo explorará los crímenes del pederasta, sino también las fallas del sistema judicial que le permitieron operar durante años.

Jeffrey, quien inició su carrera como profesor en la prestigiosa Dalton School antes de amasar una fortuna gestionando activos por más de mil millones de dólares en su firma J Epstein and Co., utilizó su influencia para rodearse de la élite política y social.

Uno de los puntos centrales de la trama será el polémico pacto de 2008, cuando el entonces fiscal federal Alexander Acosta permitió que Epstein evitara una posible cadena perpetua.

En su lugar, el empresario cumplió solo 13 meses de una condena de 18, bajo un régimen de salida laboral; una resolución que el Miami Herald bautizó en su momento como “el acuerdo del siglo”.

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El cierre de un ciclo de impunidad

A diferencia de los documentales previos, esta serie de ficción busca retratar la tenacidad periodística frente a las estructuras de poder.

La historia culminará con el segundo arresto de Epstein en julio de 2019 y su posterior fallecimiento en una prisión de Manhattan el 10 de agosto del mismo año, antes de enfrentar el juicio por tráfico sexual de menores.

La caída del imperio de Jeffrey Epstein también arrastró a su círculo íntimo. Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 a 20 años de prisión por su participación en la red de captación.

Durante su sentencia, la expareja del pedófilo manifestó una de las frases que probablemente resuenen en la adaptación televisiva: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein”.

Por su parte, Laura Dern suma un nuevo desafío y potente a una carrera marcada por el éxito, tras haber conquistado el Emmy por Big Little Lies y el Óscar por Marriage Story.

La serie promete ser no solo un drama biográfico, sino una denuncia necesaria sobre la búsqueda de justicia en un entorno de privilegios extremos.