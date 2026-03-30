Golpe al gobierno de Milei: Justicia suspende más de 80 artículos de la reforma laboral en Argentina

Un nuevo revés judicial enfrentó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolviera suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral.

La medida fue dictada a partir de una acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de diversos cambios incluidos en la normativa.

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El fallo establece una medida cautelar innovativa que mantiene en suspenso disposiciones vinculadas a la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, modificaciones en el régimen de huelga, cambios en la representación sindical y la derogación de la ley de teletrabajo, entre otros puntos.

Según el tribunal, la aplicación inmediata de estas normas podría generar “daños irreparables” a derechos laborales individuales y colectivos mientras se resuelve el fondo del conflicto.

La presentación de la CGT argumentó que la reforma vulnera principios constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical, la progresividad de los derechos sociales y la tutela judicial efectiva. Además, cuestionó la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen de protección laboral y la flexibilización de condiciones de despido, jornada y negociación colectiva.

Por su parte, el Estado argentino defendió la validez de la ley y sostuvo que la central sindical no tendría legitimación para representar de manera general a todos los trabajadores, además de advertir que la suspensión de una norma aprobada por el Congreso afecta la división de poderes. Sin embargo, el juez consideró que la CGT sí tiene representación colectiva y habilitó la acción judicial.