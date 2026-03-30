Defendió a Cathy Barriga y fue diputado: nombran al abogado Giovanni Calderón como director del Diario Oficial

El abogado y exdiputado Giovanni Calderón Bassi fue nombrado como nuevo director del Diario Oficial de la República de Chile, en una designación confirmada tras una reunión con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El encuentro también contó con la participación del propio Calderón, quien asume la conducción de una de las instituciones clave para la fe pública y la certeza jurídica del país.

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Subsecretario Máximo Pavez se reúne con Giovanni Calderón, nuevo director del @DiarioOficialCL



Fortalecer esta institución es clave para Chile: es el pilar que garantiza la fe pública, la certeza jurídica y la transparencia en cada decisión del Estado.… pic.twitter.com/UREo07BrNI — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) March 30, 2026

Desde la Subsecretaría del Interior destacaron el rol estratégico del organismo, señalando que “fortalecer esta institución es clave para Chile”, al ser el encargado de publicar leyes, decretos y actos administrativos que rigen la vida jurídica nacional.

¿Quién Giovanni Calderón?

Giovanni Calderón, abogado formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con trayectoria parlamentaria entre 2010 y 2014, de la mano de la UDI, ha combinado su carrera política con el ejercicio jurídico y la participación en medios de comunicación.

En los últimos años, además, se ha posicionado como una figura activa en el debate público, especialmente en materias legales y de contingencia.

Su nombramiento se produce en paralelo a su rol como integrante del equipo defensor de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú imputada por delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

En cuanto a su vida militante, en 2025 presentó formalmente su renuncia a la UDI, marcando una distancia con los liderazgos tradicionales de la derecha. No obstante, sus ambiciones políticas persistieron; ese mismo año fue candidato al Senado por la Región de Atacama, compitiendo como independiente apoyado por el partido Evolución Política (Evópoli).

Pese a no resultar electo, esta etapa consolidó su imagen como una figura independiente con capacidad de análisis crítico. Esta independencia le permitió integrarse con éxito a los medios de comunicación como panelista en el programa de debate televisivo Sin filtros.

¿Qué es el Diario Oficial?

El Diario Oficial de la República de Chile, creado en 1877, cumple un rol fundamental en el Estado de Derecho al dar publicidad a las normas legales, estableciendo la presunción de conocimiento de la ley desde su publicación. Actualmente depende del Ministerio del Interior y opera en formato digital, garantizando acceso público a su contenido.