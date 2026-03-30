VIDEO. Fatal choque en Ruta de la Fruta: confirman muerte de dos mujeres tras colisión de camiones con automóvil en Longovilo
La colisión de alta energía mantiene trabajos de emergencia en el sector de Longovilo.
Un grave accidente de tránsito se registra la tarde de este lunes en la Ruta H-66, conocida como la Ruta de la Fruta, a la altura del kilómetro 89,5, en el sector de Longovilo, comuna de San Pedro de Melipilla.
El hecho, que se mantiene en desarrollo, involucra una colisión de alta energía entre dos camiones y un vehículo menor.
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Equipos de emergencia trabajan en el lugar para rescatar a eventuales ocupantes y controlar la situación. Personal de Carabineros también se encuentra en la zona realizando las primeras diligencias.
La ruta cortada en ambos sentidos, personal de emergencia trabajando en el lugar.
Tras consultar a Carabineros, desde la policía confirmaron que hasta el momento se registran dos muertos por este hecho, ambas víctimas de sexo femenino.
A raíz del accidente, el tránsito en la ruta se mantiene completamente cortado, generando desvíos y congestión en el sector. Hasta el momento no se ha informado de personas fallecidas.
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