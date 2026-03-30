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Ahora si: autorizan hinchas de Colo Colo para la visita a Deportes Concepción por la Liga de Primera

A diferencia de lo ocurrido con el juego por la Copa de la Liga, esta vez los fanáticos albos sí podrán ingresar al Ester Roa Rebolledo.

Carlos Madariaga

Ahora si: autorizan hinchas de Colo Colo para la visita a Deportes Concepción por la Liga de Primera

Ahora si: autorizan hinchas de Colo Colo para la visita a Deportes Concepción por la Liga de Primera / Daniel Pino/UnoNoticias

De cara a la octava fecha de la Liga de Primera, Colo Colo volverá a la región del Biobío para enfrentar a Deportes Concepción.

El pasado martes 24, por la Copa de la Liga, en el Ester Roa Rebolledo solo estaban autorizados fanáticos locales, aunque igualmente ingresaron adherentes del “Cacique”, pero sin provocar mayores incidentes.

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Sin embargo, de cara al partido de este domingo, a las 15:30 horas, la situación parece ser diferente.

En la reunión de coordinación de las autoridades del Biobío desarollada hoy lunes de cara a este encuentro, se resolvió un aforo de 20 mil espectadores para el choque en el Ester Roa Rebolledo.

Según información de Sabes Deportes, de aquella cifra, se autorizará la venta de 4.000 tickets a hinchas de Colo Colo, los que se ubicarán en la galería norte del recinto de la avenida Collao.

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