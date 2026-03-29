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Nicolás Maduro difunde segundo mensaje desde prisión por Domingo de Ramos: “No es un día de desesperanza”

La nueva comunicación del exmandatario venezolano fue difundida en redes sociales y estuvo marcada por referencias bíblicas, en el inicio de la Semana Santa y en medio de su detención en Estados Unidos.

Cristóbal Álvarez

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro

Durante este domingo, se conoció un nuevo mensaje atribuido a Nicolás Maduro, el segundo desde que permanece detenido en Estados Unidos, el cual fue difundido a propósito del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa.

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El texto fue publicado en la cuenta de Instagram de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y aparece firmado también por Cilia Flores, en continuidad con la primera comunicación dada a conocer en las últimas horas, donde el exmandatario aseguraba que se encontraba “bien, firme, sereno y en oración”.

En esta nueva carta, Maduro centró su mensaje en el plano religioso, haciendo un llamado a la fe y la esperanza. “Este no puede ser un día de desesperanza, sino de confianza en Dios, de firmeza espiritual y de esperanza”, señaló.

Además, incorporó distintas referencias bíblicas para reforzar su mensaje, insistiendo en la perseverancia en medio del escenario que enfrenta. “Nadie calle la verdad, que nadie calle la esperanza, que nadie calle la fe de un pueblo que confía en Cristo”, afirmó, y citó “si estos callan, gritarán las piedras”.

La publicación se enmarca en una serie de comunicaciones difundidas desde su detención, en las que el exmandatario ha buscado mantener presencia pública mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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