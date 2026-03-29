Aprobación del Presidente Kast cae 12 puntos en dos semanas

Santiago

Una significativa caída en la aprobación del José Antonio Kast reveló la última encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a mediciones realizadas los días 26 y 27 de marzo. El Mandatario alcanzó un 34,7%, lo que representa una baja de 12,8 puntos respecto a la primera quincena del mes, cuando registraba 47,5%.

En paralelo, la desaprobación subió de 26,3% a 48,7%, es decir, un alza de 22,4 puntos en el mismo periodo. En tanto, un 16,6% de los encuestados aseguró no tener una postura definida frente a la gestión del Ejecutivo.

El estudio se desarrolló en una semana marcada por el alza en el precio de los combustibles, tema que incidió directamente en la percepción ciudadana. De hecho, un 57,2% rechazó la decisión del gobierno de no aplicar el Mepco, mecanismo que permite amortiguar las variaciones en el valor de las bencinas.

Además, un 55,9% consideró que el Ejecutivo debió implementar el sistema de manera parcial para mitigar el impacto, mientras que un 33,3% estimó que debía aplicarse completamente, incluso con mayores costos fiscales. Solo un 10,8% respaldó la opción de traspasar totalmente el alza a los consumidores.

En cuanto al equipo de gobierno, la aprobación del gabinete llegó a 29,0%, frente a una desaprobación de 53,6%, cifras inferiores a la evaluación presidencial. El informe también señala que el nivel de aprobación actual es similar al registrado por el Gabriel Boric en el mismo periodo de su mandato en 2022, cuando alcanzó un 34,0%.