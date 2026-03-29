Gobierno no avisó a Brasil ni México sobre retiro de apoyo a Bachelet: Cancillería lo atribuye a “reciprocidad” / Cristobal Ramirez

Durante este domingo, se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores no informó con anticipación a Brasil ni México que retiraría el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, en una decisión que —según explicaron desde Cancillería— se adoptó de manera deliberada.

De acuerdo con lo señalado por la cartera encabezada por Francisco Pérez Mackenna, la medida respondió a un criterio de “reciprocidad”, luego de que ambos países no comunicaran previamente que se sumarían al impulso de la postulación de la exjefa de Estado.

“Ellos no nos advirtieron en febrero que iban a sumarse a la presentación de la candidatura de Bachelet, así que, en reciprocidad, nosotros tampoco les avisamos que íbamos a retirar nuestro apoyo”, indicaron desde el ministerio.

Cabe recordar que el pasado 24 de marzo el gobierno de José Antonio Kast oficializó el retiro de su respaldo, argumentando que el escenario internacional hacía inviable el éxito de la candidatura. En esa oportunidad, el Ejecutivo sostuvo que la “dispersión de candidaturas” en América Latina y las diferencias con actores clave del proceso incidieron en la decisión.

Pese a este giro, Michelle Bachelet mantiene su postulación con el apoyo de Brasil y México, y tiene previsto exponer el próximo 20 de abril ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el marco del proceso para definir al nuevo secretario general del organismo.