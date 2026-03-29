“Mamihlapinatapai”: la palabra chilena que no tiene traducción exacta y se volvió viral tras inspirar a grupo de k-pop

Un antiguo término del extremo sur de Chile volvió a instalarse en la conversación digital.

Se trata de “mamihlapinatapai”, una palabra de origen yagán que ha sido descrita como una de las más precisas del mundo por su capacidad de condensar una idea compleja en una sola expresión.

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El término se viralizó nuevamente luego de que usuarios destacaran su singularidad y su reconocimiento en el libro Guinness. A esto se sumó un nuevo impulso cultural: el grupo de K-pop ILLIT habría utilizado una variación del concepto para titular uno de sus trabajos, llevando una palabra ancestral de la Patagonia a escenarios globales.

El concepto hace referencia a ese momento en que dos personas se miran con la intención de iniciar algo, ya sea una conversación, una relación o una acción, pero ninguna se atreve a dar el primer paso. Una tensión silenciosa donde “los ojos dicen todo”, como describen publicaciones recientes en redes sociales.

Sin embargo, la discusión no estuvo exenta de matices. Mientras algunos celebraron el rescate cultural, “es increíble que algo tan antiguo siga representando lo que sentimos hoy”, otros pusieron en duda su uso cotidiano. “Soy chileno y nunca en mi vida la había escuchado”, comentó un usuario, reflejando la distancia entre el lenguaje indígena y la cultura popular actual.

También surgieron observaciones desde experiencias personales. Un internauta aseguró haber vivido en Puerto Williams, zona donde habita el pueblo yagán, y afirmó que nunca escuchó el término en conversaciones diarias, sugiriendo que su difusión podría estar más ligada a estudios lingüísticos que al uso cotidiano.

Más allá del debate, el fenómeno evidencia cómo una palabra originaria puede trascender generaciones y geografías, reactivando el interés por las lenguas indígenas y su valor en la forma en que las personas interpretan emociones universales.