Jeannette Jara critica inicio del Gobierno de Kast y advierte giro en prioridades: “Está desplegando su agenda propia y no la que prometió”

La excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó el inicio del gobierno de José Antonio Kast, cuestionando las primeras medidas del Ejecutivo y advirtiendo una distancia respecto de los compromisos asumidos durante la campaña.

En conversación con La Tercera, Jara sostuvo de forma directa que “el gobierno está desplegando su agenda propia y no la que comprometió con el país”, marcando así su principal crítica al rumbo que ha tomado la actual administración en sus primeras semanas.

En ese contexto, también apuntó al rol que debe asumir la oposición, señalando que “cuando Chile eligió un gobierno, también eligió una oposición”, por lo que —según explicó— no basta con fiscalizar, sino que es necesario construir alternativas y propuestas frente al nuevo escenario político.

Uno de los puntos que destacó fue el debate por la reforma tributaria, donde cuestionó el enfoque que estaría tomando la discusión. “Se esperaba que los que más ganaban contribuyeran más, pero hoy estamos ante una reforma para los que ganan más”, afirmó, advirtiendo un posible cambio en el equilibrio del sistema.

Asimismo, la exministra planteó que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo evidencian una orientación más profunda de lo previsto. Según indicó, “es una agenda mucho más profunda de lo que uno podría haber previsto”, lo que —a su juicio— se reflejaría en medidas como el ajuste fiscal anunciado.

En esa línea, advirtió sobre eventuales efectos en políticas sociales, señalando que “se pone en riesgo avances como la gratuidad”, particularmente en relación con cambios que podrían afectar a estudiantes mayores de 30 años.

Además, cuestionó el diagnóstico del gobierno sobre la situación fiscal del país, calificando como grave el tono utilizado por las autoridades. “Decir que el Estado está en quiebra es de extrema gravedad”, sostuvo, apuntando también a una contradicción entre ese discurso y propuestas que consideran rebajas tributarias.

Finalmente, Jara criticó el foco de las medidas impulsadas por la administración de Kast, asegurando que no coinciden con los ejes que marcaron la campaña presidencial. “Los temas de seguridad y migración fueron los que los llevaron a la presidencia, pero hoy las medidas no están concentradas ahí”, concluyó.