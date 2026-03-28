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VIDEO. Balacera en Mall Plaza Oeste: delincuente dispara contra guardia del centro comercial

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

Captura X: @Anna_Delacroix

Captura X: @Anna_Delacroix

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde de este sábado en la comuna de Cerrillos, luego de que se registrara una balacera al interior del Mall Plaza Oeste.

El hecho ocurrió en uno de los accesos del recinto comercial, donde un sujeto abrió fuego contra un guardia de seguridad tras un intento de robo.

De acuerdo con información recabada por Radio ADN, el atacante habría ingresado junto a otro individuo a una tienda con la intención de sustraer especies. Sin embargo, al ser enfrentados, ambos se dieron a la fuga, momento en que uno de ellos disparó contra el funcionario de seguridad.

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El guardia resultó con lesiones en el muslo de su pierna derecha y un roce de proyectil en la espalda, siendo trasladado de urgencia en ambulancia hasta un centro asistencial de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Carabineros desplegó un amplio operativo en el sector para dar con el paradero de los responsables, quienes escaparon tras el ataque.

Por ahora, se investigan las circunstancias exactas del hecho y la dinámica del delito, incluyendo la posible participación de más personas.

Las diligencias continúan en el lugar para recopilar evidencia y testimonios que permitan identificar a los autores del ataque.

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