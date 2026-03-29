“Sereno y en oración permanente”: Nicolás Maduro envía su primer mensaje desde cárcel en EE.UU.

Santiago

El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro difundió este sábado un mensaje en redes sociales, el primero atribuido a él desde su detención y traslado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico. En el texto, señaló que se encuentra “bien, firme, sereno y en oración permanente”, en un contexto marcado por la antesala de la Semana Santa.

La publicación fue compartida a través de X y Telegram, aunque no existe confirmación oficial sobre su autoría directa, considerando las estrictas condiciones de reclusión en las que permanece. El mensaje aparece firmado junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida.

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En el contenido, Maduro agradeció las muestras de apoyo recibidas, asegurando que estas le han dado fortaleza durante el proceso judicial. Desde su captura, ha permanecido bajo un régimen de aislamiento, con acceso limitado a comunicación con su entorno cercano.

El exmandatario fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense y posteriormente trasladado a una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, en Nueva York. Esta semana, además, compareció ante un tribunal federal donde se rechazó la solicitud de su defensa para desestimar los cargos, en un caso que ha generado repercusión internacional.