Una nueva pieza clave se suma a la investigación por el brutal ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama.

Se trata de una imagen que muestra al presunto autor momentos antes de iniciar la agresión que terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes y dejó a otras cuatro personas heridas.

captura Ampliar

El registro, dado a conocer por CHV Noticias, exhibe al estudiante de 18 años vestido completamente de negro, con el rostro cubierto y sosteniendo un gas pimienta en sus manos.

La fotografía, captada instantes previos al ataque, da cuenta de la preparación del joven antes de ingresar al recinto educacional.

El hecho ocurrió el pasado viernes 27 de marzo, cuando el estudiante protagonizó una serie de agresiones al interior del establecimiento, utilizando armas cortopunzantes contra funcionarios y alumnos.

El ataque dejó como resultado el fallecimiento de la inspectora en el lugar, además de otros cuatro heridos, algunos de ellos en estado grave. Tras lo ocurrido, el joven fue reducido por otros estudiantes, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de Carabineros.

En paralelo, la investigación ha sumado otros antecedentes, como los informes médicos presentados por la defensa durante la audiencia de control de detención.

Fatal ataque en colegio de Calama: revelan informes de salud mental del estudiante imputado por homicidio de inspectora https://t.co/VDbK3eFD1C — Radio ADN (@adnradiochile) March 29, 2026

El Juzgado de Garantía de Calama decidió ampliar la detención del imputado por 72 horas, mientras se desarrollan peritajes clave. La formalización quedó fijada para el martes 31 de marzo, instancia en la que se espera que la Fiscalía detalle los cargos, que incluirían homicidio consumado y cuatro homicidios frustrados.