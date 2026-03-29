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Día del Joven Combatiente: estos son los desvíos en Santiago que afectan recorridos RED hoy 29 de marzo

Red Movilidad anunció desvíos preventivos en varias comunas de Santiago para este domingo. Revisa las zonas afectadas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

En el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, el sistema de transporte público de la capital anunció una serie de desvíos preventivos que afectarán el funcionamiento de buses RED durante este domingo 29 de marzo.

Las medidas buscan resguardar la seguridad de usuarios y conductores ante eventuales manifestaciones en distintos puntos de Santiago.

A través de sus redes sociales, Red Movilidad informó que los cambios en los recorridos se concentran en comunas como Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Cerro Navia y Pudahuel, zonas que históricamente presentan mayor actividad durante esta jornada.

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Zonas con desvíos y sectores más afectados

Desde el sistema de transporte detallaron los puntos donde se aplican las modificaciones. En Pedro Aguirre Cerda los cambios se concentran en Avenida Departamental, entre Clotario Blest y Club Hípico.

En Peñalolén, las alteraciones afectan el eje Grecia entre Diagonal Las Torres y Américo Vespucio, además del sector de Villa Francia, entre Las Torres y Con Con, en Estación Central. En Cerro Navia, en tanto, los desvíos se implementan en Mapocho con intersecciones como Huelén, La Estrella, J. J. Pérez y Salvador Gutiérrez.

Por su parte, en Pudahuel, las modificaciones se concentran en La Estrella, entre Claudio Arrau y Los Mares, además de Laguna Sur, entre Américo Vespucio y Teniente Cruz.

Estas medidas se enmarcan en un plan de contingencia más amplio que incluye refuerzo de seguridad y monitoreo constante de los servicios, con el objetivo de evitar interrupciones mayores en el transporte público.

El Día del Joven Combatiente suele estar marcado por actos conmemorativos y manifestaciones en diversas comunas, lo que obliga a las autoridades a coordinar operativos especiales para garantizar el desplazamiento de las personas.

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