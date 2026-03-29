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¿Cuándo empezarán los cobros a los deudores del CAE en Chile? Gobierno responde

Autoridades confirman que se retomarán los cobros del CAE a morosos. Revisa quiénes podrían ser los primeros afectados.

Juan Castillo

¿Cuándo empezarán los cobros a los deudores del CAE en Chile? Gobierno responde

¿Cuándo empezarán los cobros a los deudores del CAE en Chile? Gobierno responde / Getty Images

El Gobierno confirmó que se reactivarán los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE), apuntando especialmente a los deudores morosos con mayores ingresos.

La medida busca reforzar la recaudación fiscal en un contexto de estrechez económica, reabriendo el debate sobre este sistema de financiamiento estudiantil.

Tal como había adelantado Radio ADN, el Gobierno aceleró el proceso de cobro del CAE, por lo que pronto comenzarán las notificaciones por regularización para los deudores.

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Según datos a los que accedió en exclusiva ADN, la primera semana de abril comenzarán las notificaciones de cobro a quienes perciben ingresos mensuales superiores a los $5 millones de pesos y mantienen deudas morosas del CAE.

A este grupo se les buscaría cobrar en el corto plazo incluso a través del descuento de fondos que tengan en sus cuentas bancarias.

Este universo de, al menos, 1.800 personas, ya fueron identificadas por la Tesorería General de la República, y mantienen una deuda promedio de $11 millones de pesos.

La morosidad generaría una merma para el Estado de unos US$20 millones, por lo que incluso no se descarta avanzar en el embargo de bienes.

Posteriormente, en una segunda etapa, se contactará a quienes perciben entre 1 millón y medio y 5 millones de pesos mensuales, a quienes se les ofrecerían facilidades de pago, aunque deberán acercarse a la Tesorería.

En ese sentido, y en conversación con Estado Nacional, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que “los cobros iniciarán lo más pronto posible, necesitamos ir recuperando esos dineros”.

La medida abre un nuevo escenario para miles de deudores, quienes deberán evaluar su situación financiera ante un eventual reinicio de pagos, especialmente aquellos con mayores ingresos.

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