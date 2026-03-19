“Espero no ver grandes manifestaciones”: ministro de Hacienda confirma inicio de cobros por el CAE haciendo foco en personas con altos ingresos
Autoridad ordena acciones judiciales para recuperar millonarias deudas impagas y asegura trato diferenciado para quienes enfrentan dificultades económicas o laborales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó el inicio de cobros a morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), con énfasis en quienes tienen mayores ingresos. La instrucción fue dada a la Tesorería, que podrá iniciar juicios ejecutivos, incluso con embargos.
Desde un seminario del Diario Financiero, la autoridad indicó que “el tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando”, subrayando que “no todos son desvalidos los que no pagan”.
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Quiroz precisó que hay cerca de 1.800 deudores con ingresos superiores a $5 millones mensuales, con una deuda de US$20 millones. “Vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos”, afirmó.
Además, advirtió que “espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones”, en medio de una morosidad total del CAE que alcanza los $4 billones.
Pese a ello, aseguró un trato diferenciado para quienes tienen dificultades: “La gente que no le ha ido bien puede estar muy tranquila (…) no estoy interesado en la caza de brujas”.
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