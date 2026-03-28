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Gobierno comenzará a cobrar a deudores del CAE: cuentas bancarias de morosos corren riesgo de embargo

De acuerdo a información exclusiva a la que accedió ADN, el plan apela a recuperar fondos de manera diferenciada.

Gabriel Esteffan

Benjamín Quinteros

Gobierno comenzará a cobrar a deudores del CAE: cuentas bancarias de morosos corren riesgo de embargo

Gobierno comenzará a cobrar a deudores del CAE: cuentas bancarias de morosos corren riesgo de embargo / Jorge Diaz/Agencia Uno

Tal como lo había anunciado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno aceleró el proceso de cobro del CAE y comenzará la próxima semana con las notificaciones y regularización para los deudores del Crédito con Aval del Estado con altos ingresos, tras una instrucción directa del Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la República.

Según los datos que se manejan al interior del Gobierno, y a los que accedió en exclusiva ADN, la primera semana de abril comenzarán las notificaciones de cobro a quienes perciben ingresos mensuales superiores a los $5 millones de pesos y mantienen deudas morosas del CAE, a quienes se les buscaría cobrar en el corto plazo incluso a través del descuento de fondos que tengan en sus cuentas bancarias.

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ADN

Se trata de, al menos, 1.800 personas que ya fueron identificadas por la Tesorería General de la República, quienes mantienen una deuda promedio de $11 millones de pesos con el Estado por el no pago del CAE.

Ese universo generaría una merma para el Estado de unos US$20 millones. En el caso de que los fondos bancarios no alcancen para cubrir la deuda, no se descarta avanzar en el embargo de bienes.

¿Qué pasará con los que ganan menos?

En una segunda etapa, se contactará a quienes perciben entre 1 millón y medio y 5 millones de pesos mensuales, grupo al que se les ofrecerían facilidades de pago, aunque deberán acercarse a la Tesorería para concretar estos convenios, dejando pendiente al resto de los deudores.

Según esta información, ya hay un número indeterminado de deudores que ha comenzado a acercarse para regularizar su situación, tras el anuncio del ministro Quiroz.

ADN

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