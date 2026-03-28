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VIDEOS. Tragedia en México: hincha muere tras caer desde galería en la previa del amistoso ante Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México confirmó el deceso, pero aseguró que el partido se jugará de todas formas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jam Media

Una verdadera tragedia se acaba de conocer en México, a solo horas de que se enfrenten en un partido amistoso de fútbol ante Portugal.

Según reportan distintos medios presentes en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, un hincha murió luego de caer desde una de las galerías del recinto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país norteamericano confirmó que el hombre intentó saltar desde el segundo nivel del recién inaugurado estadio hacia el primero, pero terminó cayendo hasta la planta baja.

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“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, escribieron en X desde la SSC de México.

El cuerpo fue retirado rápidamente en una ambulancia. Hasta el momento, se desconoce la identidad del aficionado y si estaba acompañado por otras personas para presenciar el partido.

El partido se juega igual

A pesar del hecho, el amistoso entre la selección azteca y el combinado de Portugal se desarrollará de todas maneras. De hecho, desde la propia Secretaría están informando que el ingreso de hinchas al estadio se realiza con normalidad.

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