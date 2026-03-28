Una verdadera tragedia se acaba de conocer en México, a solo horas de que se enfrenten en un partido amistoso de fútbol ante Portugal.

Según reportan distintos medios presentes en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, un hincha murió luego de caer desde una de las galerías del recinto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país norteamericano confirmó que el hombre intentó saltar desde el segundo nivel del recién inaugurado estadio hacia el primero, pero terminó cayendo hasta la planta baja.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, escribieron en X desde la SSC de México.

El cuerpo fue retirado rápidamente en una ambulancia. Hasta el momento, se desconoce la identidad del aficionado y si estaba acompañado por otras personas para presenciar el partido.

🚨 ÚLTIMA HORA



Un aficionado murió durante el partido entre México y Portugal tras presuntamente caer desde el segundo nivel del Estadio Banorte 🏟️



Camioneta forense se lleva el cuerpo del Estadio 🚑



📹 @MiguelElDelEsto



Acá la nota completa 👇🏼https://t.co/7ipfma1jN5 pic.twitter.com/pwrDIUQrPO — Esto en Línea (@estoenlinea) March 29, 2026

El partido se juega igual

A pesar del hecho, el amistoso entre la selección azteca y el combinado de Portugal se desarrollará de todas maneras. De hecho, desde la propia Secretaría están informando que el ingreso de hinchas al estadio se realiza con normalidad.