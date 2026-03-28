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FOTO. Drama en Argentina: compañero de Damián Pizarro en Racing sufre intento de robo y resulta apuñalado

El volante Matko Miljevic fue víctima de un asalto y terminó con traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en su cadera.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Una lamentable noticia comunicó Racing de Avellaneda este sábado, a horas de enfrentar a San Martín de Formosa por la Copa Argentina.

Desde la “Academia” confirmaron que Matko Miljevic fue desafectado de la concentración del equipo luego de sufrir un intento de robo la noche del pasado jueves, en el que recibió golpes con arma blanca.

“Matko Miljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina, debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y, como consecuencia, presenta algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso-cortante en la cresta ilíaca izquierda”, señalaron desde el club a través de redes sociales.

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“Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo”, complementaron sobre el estado del volante argentino-estadounidense.

Por otro lado, fue el propio futbolista quien aprovechó su cuenta de Instagram para entregar algo de calma ante la difícil situación que vivió, asegurando que incluso se encontraba con ánimos para jugar esta noche.

Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy, y a todos los hinchas por el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy”, escribió el ex Huracán.

ADN

Captura: @matko_miljevic

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