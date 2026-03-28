Tragedia en Macul: riña familiar termina con un muerto por arma blanca

Un grave hecho de violencia se registró la tarde de este sábado en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, luego de que una riña familiar terminara con una persona fallecida tras ser atacada con un arma blanca.

El caso generó la rápida concurrencia de equipos de seguridad municipal y posteriormente de personal policial.

Según informó la Municipalidad de Macul, el incidente ocurrió cerca de las 14:30 horas, cuando personal de Seguridad Pública y Seguridad Humana acudió a un procedimiento originado por un conflicto al interior de un grupo familiar.

Pese a la intervención inicial, la víctima sufrió heridas de gravedad que terminaron provocando su muerte en un centro asistencial.

Autoridades apuntan a conflicto familiar y advierten por crisis de seguridad

El alcalde Eduardo Espinoza lamentó lo ocurrido y enfatizó la gravedad del hecho. “Lamentamos profundamente lo ocurrido. Una riña familiar que termina con un vecino de nuestra comuna fallecido”, señaló la autoridad comunal.

Asimismo, destacó el rol de los equipos municipales en la emergencia. “Agradezco al personal de Seguridad Macul, quienes fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos y pudieron dar curso al procedimiento”, agregó.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI), la subcomisaria Nicole Santis, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, entregó antecedentes preliminares sobre el caso. “Según los antecedentes preliminares, el hecho correspondería a rencillas familiares, donde la víctima, sobrino del imputado, fue trasladada a un centro de salud, donde se constató su fallecimiento”, explicó.

El hecho se enmarca en un contexto de creciente preocupación por hechos de violencia en distintas comunas de la capital. En esa línea, el jefe comunal advirtió que “seguiremos solicitando apoyo al Gobierno y a las policías para enfrentar con mayor fuerza la grave crisis de seguridad que vive nuestro país”.

Desde el municipio también manifestaron su rechazo a este tipo de hechos y comprometieron apoyo a la familia afectada en medio de este difícil escenario.