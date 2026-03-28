Balacera en Los Ángeles: investigan doble homicidio frustrado tras ataque a peatón y automovilista

Un grave hecho policial se registró este sábado en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, donde dos personas resultaron heridas por impactos balísticos en circunstancias que están siendo investigadas como un doble homicidio frustrado.

El caso movilizó a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), tras la alerta emitida desde el Hospital Base de la ciudad.

De acuerdo con los primeros antecedentes consignados por La Tercera, las víctimas —un hombre y una mujer— ingresaron al recinto asistencial con heridas de bala, lo que activó de inmediato el protocolo de la Brigada de Homicidios (BH).

Ambos ataques habrían ocurrido en una población del sector, aunque en contextos distintos y sin que, hasta ahora, se identifique al autor de los disparos.

Dos ataques en distintos contextos mantienen la investigación abierta

El comisario Samuel López, de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, entregó detalles clave sobre la dinámica de los hechos. “La víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil balístico”, explicó.

Pese a la gravedad del ataque, el detective confirmó que ambos afectados se encuentran fuera de riesgo vital. “Actualmente se encuentran estables y fuera de riesgo vital”, precisó.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar al responsable ni establecer si ambos hechos están directamente relacionados, lo que mantiene abiertas diversas líneas investigativas.

En ese contexto, la PDI continúa realizando diligencias para esclarecer el origen de los disparos y las circunstancias en que ocurrieron.