;

Balacera en Los Ángeles: investigan doble homicidio frustrado tras ataque a peatón y automovilista

Dos personas resultaron heridas a bala en distintos puntos de la ciudad. La PDI investiga el hecho y busca al responsable.

Juan Castillo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Un grave hecho policial se registró este sábado en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, donde dos personas resultaron heridas por impactos balísticos en circunstancias que están siendo investigadas como un doble homicidio frustrado.

El caso movilizó a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), tras la alerta emitida desde el Hospital Base de la ciudad.

De acuerdo con los primeros antecedentes consignados por La Tercera, las víctimas —un hombre y una mujer— ingresaron al recinto asistencial con heridas de bala, lo que activó de inmediato el protocolo de la Brigada de Homicidios (BH).

Revisa también:

ADN

Ambos ataques habrían ocurrido en una población del sector, aunque en contextos distintos y sin que, hasta ahora, se identifique al autor de los disparos.

Dos ataques en distintos contextos mantienen la investigación abierta

El comisario Samuel López, de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, entregó detalles clave sobre la dinámica de los hechos. “La víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil balístico”, explicó.

Pese a la gravedad del ataque, el detective confirmó que ambos afectados se encuentran fuera de riesgo vital. “Actualmente se encuentran estables y fuera de riesgo vital”, precisó.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar al responsable ni establecer si ambos hechos están directamente relacionados, lo que mantiene abiertas diversas líneas investigativas.

En ese contexto, la PDI continúa realizando diligencias para esclarecer el origen de los disparos y las circunstancias en que ocurrieron.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad