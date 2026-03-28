“Mi hermana no se merecía esto”: familia de inspectora asesinada en Calama exige justicia

Profundo dolor y conmoción marcan a la familia de María Victoria Reyes, la inspectora de 59 años que murió tras un violento ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama.

En medio de los preparativos de su velorio, sus cercanos alzaron la voz para exigir justicia y recordar su legado en la comunidad educativa.

La ceremonia fúnebre se realizará este sábado y contempla un homenaje en el mismo establecimiento donde trabajó por años, espacio al que llegarán alumnos, colegas y vecinos que la conocieron.

Su hija, Carolina Collado Reyes, la describió como una persona profundamente comprometida con su entorno. “Mi mamá era una mujer muy buena, de un corazón muy noble. Quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo y ellos también la querían mucho a ella”, expresó visiblemente afectada.

En su testimonio, también reveló que la propia víctima había advertido cambios en el ambiente escolar. “Ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva”, sostuvo.

🔴Los hijos de María Victoria Reyes, la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que fue asesinada por un estudiante del establecimiento, entregaron sentidas declaraciones durante este sábado. pic.twitter.com/3l4iYReg3n — Meganoticias (@meganoticiascl) March 28, 2026

La familia no solo enfrenta el duelo, sino también la preocupación por las consecuencias del ataque, que dejó además a varios estudiantes heridos, algunos en estado grave. En ese contexto, Catalina Reyes, hermana de la inspectora, fue enfática en su llamado. “Esperamos que se haga justicia. Que la persona que ocasionó este asesinato pague y reciba todas las penas”, afirmó.

“Mi hermana no se merecía esto, nadie merece una muerte así”, agregó, insistiendo en la necesidad de que el caso tenga sanciones ejemplares.

El autor del ataque, un estudiante de cuarto medio de 18 años, fue detenido en el lugar y su detención fue ampliada hasta el próximo martes, cuando se realizará su formalización.