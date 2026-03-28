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Otra pole sorpresa en la Fórmula 1: así quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Japón

El italiano Andrea Kimi Antonelli, ganador de la última carrera en China, logró su segunda pole consecutiva y volverá a largar desde la primera posición.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Rudy Carezzevoli

Andrea Kimi Antonelli vuelve a sorprender en la Fórmula 1. Este sábado, en la madrugada de Chile, el joven piloto italiano se adjudicó la “pole position” para el Gran Premio de Japón, el tercero de la temporada que se disputa en el circuito de Suzuka.

Antonelli, ganador de la última carrera en China y donde se transformó en el ‘poleman’ más joven en la historia de la F1, ahora sumó su segunda pole consecutiva, luego de imponerse en la clasificación con un tiempo de 1:28.778.

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El piloto de Mercedes superó por 298 milésimas a su compañero de equipo, el inglés George Russell, quien lo acompañará en la primera fila de la carrera de este domingo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancarán desde la segunda fila tras clasificar tercero y cuarto, respectivamente.

En tanto, el vigente campeón Lando Norris (McLaren) partirá quinto, seguido del experimentado Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull), en tanto, saldrá desde la undécima posición tras su sorpresiva eliminación en la Q2.

Respecto a los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirá noveno, el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde el puesto 15 y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) arrancará 19°.

El Gran Premio de Japón se llevará a cabo durante la madrugada de este domingo 28 de marzo desde las 02:00 horas de Chile.

Así quedó la parrilla de salida para el GP de Japón

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