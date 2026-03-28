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Polémica por canción de El Rey León: intérprete demanda a comediante por lanzar “broma” sobre el popular tema

El artista sudafricano acusa tergiversación cultural de un canto icónico de la película y exige una millonaria indemnización.

Verónica Villalobos

Polémica por canción de El Rey León: intérprete demanda a comediante por lanzar “broma” sobre el popular tema

Santiago

Una controversia remece al universo de The Lion King luego de que el intérprete sudafricano Lebohang Morake presentara una demanda contra el comediante Learnmore Jonasi por supuestamente tergiversar el significado de una de las canciones más emblemáticas del filme.

La acción judicial contempla una indemnización superior a los 20 millones de dólares, además de posibles sanciones adicionales, en medio de un conflicto que surgió tras comentarios realizados por Jonasi en un podcast y en rutinas de stand-up.

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El comediante hizo referencia al canto zulú “Nants’ingonyama bagithi Baba”, popularizado en la apertura de la película, entregando una interpretación humorística que, según Morake, distorsiona completamente su sentido original, el cual tendría un significado solemne vinculado a la reverencia hacia el rey.

Desde la defensa del intérprete sostienen que esta reinterpretación afecta no solo el valor cultural del canto, sino también su imagen profesional, incluyendo posibles repercusiones en su relación con The Walt Disney Company y en ingresos asociados a regalías.

Uno de los puntos centrales de la demanda es que Jonasi habría presentado su versión como un hecho y no como sátira, lo que podría dejarlo fuera del amparo de la libertad de expresión en contextos humorísticos. El propio comediante reaccionó en redes sociales, asegurando que está siendo demandado “por contar un chiste” y que buscará defensa legal para enfrentar el caso.

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