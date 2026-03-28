Los desconocidos pasos de una estrella del Real Madrid en Chile

Su máximo ídolo es Cristiano Ronaldo. Recibió el botín de oro en el último Mundial de Clubes, donde supo aprovechar la lesión de Kylian Mbappé para ser uno de los goleadores del certamen, y confirmó todo ese poder ofensivo frente al Betis de Manuel Pellegrini.

Fue en enero de este año cuando Gonzalo García Torres anotó un triplete en la victoria 5-1 del Real Madrid sobre el cuadro dirigido por el técnico chileno en la Liga.

A partir de ese momento, el mundo del fútbol fijó su atención en este delantero que acaba de cumplir 22 años. En una plantilla con figuras como el astro francés, Vinícius Júnior, Rodrygo y Brahim Díaz, el muchacho, que esta temporada ocupa el dorsal número 16, se abre paso como fruto de la cantera y una ilusión para la afición merengue que siempre disfruta el éxito de los de casa.

Diego Torres, destacado periodista deportivo del diario El País, conocido por su cobertura del Real Madrid y autor del libro “Prepárense para perder” sobre la etapa de Mourinho, comparte para este artículo su mirada sobre el futbolista.

“La historia nos previene que la cantera del Madrid produce como regla general dos clases de jugadores: virtuosos narcisistas y esos que Valdano llama soldados de infantería. Los primeros, cuyo máximo exponente es Guti, no sirven para la alta competición y no tienen mucho mercado. Los segundos pueden ser muy útiles para plantillas que buscan una base de disciplina, constancia y buen compañerismo; son muy valiosos sin ser brillantes. El máximo exponente de estos es Lucas Vázquez, jugador admirado en toda Europa, con oficio y capacidad competitiva, que sin embargo no tiene mucha prensa por carecer de atractivo mediático o no ser muy vistoso. Creo que Gonzalo puede aspirar a esta especie. Es competitivo, la presión no lo arruga, parece buen compañero y su mejor expresión es el desmarque, una facultad que le permitiría jugar en cualquier equipo porque le acerca al gol sin necesidad de manejar la pelota”.

Su ingreso a las categorías inferiores de la Casa Blanca fue en 2014. Disputó diez temporadas en la cantera y selló esa campaña como máximo goleador del campeonato de Primera Federación (tercer nivel en el sistema de ligas en España) gracias a sus 25 tantos con el equipo filial de Castilla, donde fue dirigido por Raúl, uno de los grandes símbolos del madridismo.

Xabi Alonso lo hizo debutar con el primer equipo en noviembre de 2023 en una victoria ante el Cádiz. Gonzalo ingresó en reemplazo del brasileño Rodrygo y desde entonces ha disputado 44 encuentros con el Real Madrid, 32 de ellos esta temporada donde ya suma once goles y cuatro asistencias. Integró la plantilla campeona de la Copa Intercontinental en 2024, destacó en el Mundial de Clubes y ahora sueña, tal como ha confesado a la prensa, con una citación del seleccionador Luis de la Fuente a la próxima Copa del Mundo.

Días de infancia en Chile

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Por motivos laborales, la familia de Gonzalo tuvo que vivir algunos años en Argentina y Chile. Al otro lado de la cordillera se le recuerda como a un niño que, sin dejar nunca de ser hincha del Real Madrid, simpatizó rápidamente con River Plate y demostró tener muy buenas condiciones para el fútbol y el rugby.

En nuestro país, la familia García estuvo tres años y, al momento de escoger un lugar para la educación de sus hijos, optó por el Colegio Internacional SEK.

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En la sede de Los Militares, en la comuna de Las Condes, la profesora Paulina Tapia recuerda perfectamente a Gonzalo. “Estuvo con nosotros entre prekínder y primero básico donde me tocó ser su profesora jefa. Es un niño que uno no olvida porque era muy participativo, alegre, cariñoso y bueno para conversar. Era un curso con muchos extranjeros y Gonzalo con sus amigos siempre estaban jugando a la pelota. En prekínder y kínder ellos están en un patio más pequeñito, pero cuando pasan a primero se les abre un mundo porque pueden ir a jugar a la cancha de fútbol”, comenta la educadora que hoy ejerce como jefa de estudios de preescolar en la institución de propiedad de Jorge Segovia.

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Aunque se trate de épocas muy distintas, el paso de esta joven figura del Real Madrid por un establecimiento educacional chileno nos hace recordar la historia de Clemente Iriarte, volante formado en Unión Española y exalumno del Hispano Americano, el tradicional colegio de calle Carmen donde también se educaron Honorino Landa y José Luis Sierra. Iriarte alcanzó a jugar en el primer equipo de los hispanos a mediados de los sesenta. Cuando regresó a España, siguió su carrera en Rayo Vallecano, Burgos, Real Oviedo, donde alcanzó a jugar nueve temporadas antes del adiós en Osasuna.

¿Qué vendrá en el futuro para la carrera de Gonzalo García? ¿Podrá consolidarse en el Real Madrid?

Estas definiciones del periodista Diego Torres pueden darnos alguna pista: “Gonzalo es un delantero de desmarque, control y remate o remate a un toque. En las demás dimensiones del ataque no es brillante: No es un driblador extraordinario y tampoco es especialmente rápido en las combinaciones fuera del área".

“Por tanto, necesita que otros creen contextos para que él pueda aprovecharlos para hacer goles. Él, como Raúl González, no es un creador de contextos tanto como un beneficiario de contextos creados por jugadores más creativos", agrega.

“Solo podrá hacer carrera en un equipo grande si acepta con humildad esta realidad y trabaja su talento para el desmarque con esmero. Lucas Vázquez, que se asociaba mejor que él, y Raúl González, que se parecía en su vocación para el desmarque y su ambición de gol, son los modelos que le pueden llevar a triunfar. Si aspira a convertirse en otra cosa y pretende que le den los balones al pie, puesto en los escenarios más difíciles contra los mejores defensas puede tener problemas”, sentencia.