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Hutíes de Yemen entran en la guerra y lanzan primer ataque directo contra Israel

El grupo rebelde confirmó el uso de misiles balísticos, ampliando el conflicto en Oriente Próximo.

Nelson Quiroz

SANA&#039;A, YEMEN - MARCH 27: Yemen&#039;s Houthi loyalists chant slogans as they participate in a protest staged to show support to Iran against the U.S.-Israel war on March 27, 2026 in Sana&#039;a, Yemen. (Photo by Mohammed Hamoud/Getty Images)

SANA'A, YEMEN - MARCH 27: Yemen's Houthi loyalists chant slogans as they participate in a protest staged to show support to Iran against the U.S.-Israel war on March 27, 2026 in Sana'a, Yemen. (Photo by Mohammed Hamoud/Getty Images) / Mohammed Hamoud

El conflicto en Oriente Próximo sumó un nuevo actor este sábado, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen confirmaran su entrada en la guerra con un primer ataque directo contra Israel, ampliando aún más un escenario que ya involucra a múltiples países y milicias en la región.

La ofensiva marca un punto de inflexión en el conflicto iniciado hace un mes, luego de los bombardeos liderados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Desde entonces, distintas fuerzas aliadas de Teherán han ido sumándose progresivamente, y ahora es el turno de la milicia yemení.

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El portavoz militar hutí, Yahya Saree, justificó la acción señalando que responde a la escalada de violencia en la zona.

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Yahya Saree / Anadolu

“Continuaremos nuestras operaciones hasta que cese la agresión contra Irán y los pueblos de la región”, afirmó, en referencia también a Líbano, Irak y Palestina.

Según el grupo, el ataque consistió en misiles balísticos dirigidos a objetivos estratégicos israelíes. Sin embargo, desde Israel aseguraron haber interceptado al menos uno de los proyectiles, activando las alarmas en el sur del país, sin reportar daños de consideración.

Más allá del impacto militar inmediato, la principal preocupación internacional apunta a la amenaza de los hutíes de bloquear el estrecho de Bab al Mandeb, un paso clave que conecta el mar Rojo con el canal de Suez. “Cerrar esta ruta es una de nuestras opciones”, advirtió el viceministro de Información del grupo, Mohammed Mansur.

Este corredor es fundamental para el comercio global, ya que por allí transitan mercancías entre Asia, Europa y otras regiones. Un eventual bloqueo podría generar consecuencias económicas de gran escala.

Los hutíes ya han demostrado su capacidad de afectar el tránsito marítimo. Entre 2023 y 2025, atacaron decenas de embarcaciones y mantuvieron en tensión la navegación internacional en la zona.

Con este nuevo frente activo, el conflicto en Oriente Próximo se vuelve aún más complejo, elevando el riesgo de una escalada mayor y prolongada, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el impacto global de la guerra.

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