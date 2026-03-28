Escala la violencia en Líbano: ataques israelíes matan a 3 periodistas y 8 paramédicos en una misma jornada

Una jornada marcada por la violencia se vive en el sur de Líbano, donde una serie de ataques atribuidos a Israel dejó múltiples víctimas, incluyendo periodistas y personal sanitario.

Según reportes de la cadena Al Manar, consignadas por El País, un bombardeo contra un vehículo en las cercanías de Jezzine provocó la muerte de al menos tres comunicadores.

Entre ellos se encuentran Ali Shoeib, periodista de la señal, y Fatima Ftuni, reportera de Al Mayadeen. De acuerdo con el diario L’Orient-Le Jour, en el mismo vehículo viajaban familiares de ambos, incluyendo un camarógrafo —hermano de Ftuni— y el hijo de Shoeib, quienes también fallecieron.

Ataques alcanzan a personal médico y elevan presión internacional

A este hecho se sumó otro bombardeo ocurrido en Zawtar al Gharbiye, donde, según la agencia estatal libanesa, murieron cinco paramédicos tras el impacto contra una ambulancia.

Las víctimas fueron identificadas como Adel Atef Qaddouh, Hussein Ali Darwish, Hassan Moussa Nour el-Din, Ali Hassan Jahha e Ibrahim Zaher Abu Zeid.

Desde el Ministerio de Sanidad del país denunciaron que estos ataques forman parte de “una escalada bárbara e irresponsable” contra el sistema de salud, mientras que la Asociación de Escoltas del Mensaje Islámico aseguró que los rescatistas “estaban llevando a cabo su tarea humanitaria” al momento del ataque.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, también condenó los hechos, afirmando que “el ataque contra los periodistas es una infracción de todas las leyes internacionales”, e instando a la comunidad global a intervenir ante la creciente violencia.

Estos episodios se suman a una ofensiva más amplia en la zona, donde fuerzas israelíes buscan consolidar posiciones frente a Hezbolá. Solo en las últimas semanas, el conflicto ha dejado decenas de víctimas, incluyendo al periodista Mohammed Sherri, fallecido el pasado 18 de marzo junto a su esposa tras un bombardeo en Beirut.

Según cifras oficiales, al menos 48 paramédicos han muerto desde el inicio de la ofensiva a comienzos de marzo, en un escenario que también ha afectado a civiles, como agricultores en la zona fronteriza.