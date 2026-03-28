Una nueva ola de protestas sacude a Estados Unidos. Bajo el lema “No Kings” (No reyes), millones de personas se movilizan este sábado en todo el país para manifestar su rechazo al gobierno de Donald Trump, en lo que ya se proyecta como una de las mayores expresiones de descontento social en su mandato.

Según los organizadores, se han convocado más de 3.300 concentraciones en los 50 estados, con una participación que podría superar cifras anteriores, cuando hasta 7 millones de personas salieron a las calles en jornadas similares.

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 28, 2026: Demonstrators hold papier mache heads depicting US Vice President JD Vance, US President Donald Trump and First Lady Melania Trump during a protest against Donald Trump administration's immigration enforcement tactics and the war in Iran ahead of Together Alliance March Against the Far Right in London, United Kingdom on March 28, 2026. The demonstration is part of a global day of action with events taking place at more than 3,000 locations, as US citizens and others protest against what the organisers desribe as authoritarian actions of the Trump adiministration. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images) / Wiktor Szymanowicz Ampliar

Las movilizaciones apuntan contra el endurecimiento de las políticas migratorias, el alto costo de vida y la reciente escalada bélica en Irán.

Uno de los aspectos más llamativos de esta convocatoria es el creciente apoyo en zonas suburbanas y estados tradicionalmente conservadores.

El epicentro de la jornada se sitúa en Minnesota, donde se espera una multitudinaria concentración marcada por el recuerdo de operativos migratorios que terminaron con la muerte de civiles, lo que incrementó la indignación pública en los últimos meses.

También en Ocean Beach, San Francisco, California, cientos de personas se reunieron para escribir “TRUMP MUST GO NOW!” (“Trump se debe ir ahora”) en la playa.

“No Kings” protesters assembled to form a message reading “TRUMP MUST GO NOW!” at Ocean Beach in San Francisco, California today pic.twitter.com/4xq9PicSvh — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) March 28, 2026

BREAKING: Massive crowds already in Philadelphia for the No Kings Protest this morning.



Philly really hates Trump.#nokings pic.twitter.com/VB7GSqvNJY — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 28, 2026

Pese a la masividad, los organizadores han insistido en el carácter pacífico de las protestas. Desde la Casa Blanca, en tanto, minimizaron las movilizaciones. “A los únicos que les importan estas protestas es a los medios”, señalaron.