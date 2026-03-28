VIDEOS. “No Kings”: millones de personas se manifiestan contra Donald Trump en todo Estados Unidos
La movilización nacional apunta contra el “abuso de poder” y ya se perfila como una de las más grandes.
Una nueva ola de protestas sacude a Estados Unidos. Bajo el lema “No Kings” (No reyes), millones de personas se movilizan este sábado en todo el país para manifestar su rechazo al gobierno de Donald Trump, en lo que ya se proyecta como una de las mayores expresiones de descontento social en su mandato.
Según los organizadores, se han convocado más de 3.300 concentraciones en los 50 estados, con una participación que podría superar cifras anteriores, cuando hasta 7 millones de personas salieron a las calles en jornadas similares.
Las movilizaciones apuntan contra el endurecimiento de las políticas migratorias, el alto costo de vida y la reciente escalada bélica en Irán.
Uno de los aspectos más llamativos de esta convocatoria es el creciente apoyo en zonas suburbanas y estados tradicionalmente conservadores.
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El epicentro de la jornada se sitúa en Minnesota, donde se espera una multitudinaria concentración marcada por el recuerdo de operativos migratorios que terminaron con la muerte de civiles, lo que incrementó la indignación pública en los últimos meses.
También en Ocean Beach, San Francisco, California, cientos de personas se reunieron para escribir “TRUMP MUST GO NOW!” (“Trump se debe ir ahora”) en la playa.
Pese a la masividad, los organizadores han insistido en el carácter pacífico de las protestas. Desde la Casa Blanca, en tanto, minimizaron las movilizaciones. “A los únicos que les importan estas protestas es a los medios”, señalaron.
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