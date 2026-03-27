Entre los escombros de la guerra en Medio Oriente, hombre conmueve al mundo tocando violonchelo en Beirut

Al calor de la ofensiva que golpea a Beirut, un registro se viralizó por su belleza. Un violonchelista interpreta música entre las ruinas de la capital libanesa, rodeado de edificios destruidos.

El protagonista es Mahdi Sàhêli, quien fue grabado mientras tocaba la pieza “Melody” sentado sobre escombros en el distrito de Dahiyeh, una de las zonas más afectadas por los bombardeos recientes. El video, registrado por el periodista Kegham Balian, dura menos de un minuto.

El episodio ocurre en medio de una crisis humanitaria de gran escala producto de la ofensiva de Israel sobre la región. Según Associated Press, los ataques han dejado más de 1.100 fallecidos y miles de heridos, mientras que Reuters informa que alrededor de un millón de personas han sido desplazadas.

Los bombardeos se habían concentrado principalmente en Dahiya (un sector densamente poblado en la periferia de Beirut) además de otras áreas del sur y el este de Líbano. No obstante, en las últimas semanas los ataques se han extendido con mayor frecuencia hacia el centro de la capital, según reportó The New York Times.

“La sobrecogedora interpretación de Mahdi Sahely sobre las ruinas de Beirut es un poderoso testimonio de la resiliencia humana. En medio de la devastación, su música ofrece una melodía de esperanza que trasciende el silencio”, comentó un usuario de X (ex Twitter).