Malestar por alza de combustibles genera preocupación ante cercanía con el Día del Joven Combatiente

A pocos días de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, la diputada de Renovación Nacional (RN), Claudia Mora, expresó preocupación por un eventual aumento de episodios violentos en distintas zonas del país.

La parlamentaria advirtió que el reciente incremento en el precio de los combustibles podría ser utilizado por grupos radicales como argumento para promover desórdenes durante la jornada del próximo domingo 29 de marzo.

En ese contexto, la legisladora pidió al Ejecutivo anticiparse y desplegar una estrategia preventiva que permita resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Mora sostuvo que “es fundamental que exista una planificación rigurosa y coordinada entre el Ejecutivo, los municipios y las delegaciones presidenciales, de manera de identificar zonas críticas y desplegar un trabajo focalizado junto a Carabineros”.

La diputada pide anticipación y condena transversal a la violencia

La advertencia surge en medio del debate abierto por el alza de los combustibles, una medida que ya generó impacto político y malestar en distintos sectores. Para la diputada, ese escenario podría ser aprovechado por grupos violentistas en una fecha que históricamente ha estado marcada por hechos de desorden en algunos puntos del país. En su declaración, recalcó que, aunque durante la administración del expresidente Gabriel Boric esta conmemoración no alcanzó niveles particularmente altos de violencia, sí existen antecedentes suficientes como para mantener encendidas las alertas.

En esa línea, Mora fue más allá y afirmó que “sabemos que sectores de la izquierda radical suelen aprovechar cualquier contexto que consideren favorable para justificar hechos de violencia”. Junto con ello, agregó que “el alza considerable en el precio de los combustibles podría ser instrumentalizada como una excusa para generar desmanes”. La parlamentaria apuntó así a una posible utilización política del descontento social en una fecha especialmente sensible para la seguridad pública.

Finalmente, la diputada hizo un llamado más amplio al mundo político a actuar con prudencia y responsabilidad frente al contexto actual. Según planteó, las críticas al Gobierno o a las medidas económicas deben formularse evitando cualquier señal que pueda ser interpretada como un incentivo a la movilización violenta.

En ese marco, concluyó que “en momentos complejos para los chilenos, quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos estar a la altura, promoviendo la mesura y el respeto al Estado de Derecho”.