Gobierno apunta a reformar el INDH y define junto al Senado prioridades en Derechos Humanos

Los principales lineamientos del Gobierno en materia de Derechos Humanos quedaron sobre la mesa en la Comisión de la Cámara, donde el Ejecutivo expuso sus prioridades legislativas y programáticas.

La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quienes detallaron que el enfoque del Ejecutivo apunta a reforzar la protección de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en recintos penitenciarios y víctimas de delitos.

Uno de los ejes legislativos será la regulación del financiamiento de los sitios de memoria, un ámbito que actualmente presenta dificultades de gestión. Según explicó Mira, existen más de mil espacios identificados, pero solo una parte cuenta con protección oficial. Además, advirtió problemas en la asignación de recursos: “la gestión de recursos tiene una lógica fragmentada que dificulta su optimización y rendición”.

Otra de las prioridades será avanzar en una reforma al INDH. El Ejecutivo proyecta evaluar propuestas elaboradas por una comisión asesora creada previamente.

En paralelo, el Gobierno busca impulsar una iniciativa centrada en la protección de niños que viven con sus madres en recintos penitenciarios, un tema que hoy carece de regulación legal específica. Actualmente, hay más de 5 mil mujeres privadas de libertad.

Dudas sobre medidas

Durante la sesión, parlamentarios también plantearon dudas sobre la implementación de estas medidas, especialmente en lo relativo al fortalecimiento del INDH y el funcionamiento del Servicio Médico Legal.

Asimismo, se abordó el estado del Plan Nacional de Derechos Humanos, actualmente retirado para su reformulación. Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es reingresarlo en plazos acotados.