;

Gobierno apunta a reformar el INDH y define junto al Senado prioridades en Derechos Humanos

La agenda incluye cambios al Instituto Nacional de Derechos Humanos, regulación de sitios de memoria y medidas para mujeres privadas de libertad.

Pablo Castillo

SENADO: 04 de Marzo de 2026

SENADO: 04 de Marzo de 2026 / Oscar Guerra

Los principales lineamientos del Gobierno en materia de Derechos Humanos quedaron sobre la mesa en la Comisión de la Cámara, donde el Ejecutivo expuso sus prioridades legislativas y programáticas.

La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quienes detallaron que el enfoque del Ejecutivo apunta a reforzar la protección de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en recintos penitenciarios y víctimas de delitos.

Revisa también

ADN

Uno de los ejes legislativos será la regulación del financiamiento de los sitios de memoria, un ámbito que actualmente presenta dificultades de gestión. Según explicó Mira, existen más de mil espacios identificados, pero solo una parte cuenta con protección oficial. Además, advirtió problemas en la asignación de recursos: “la gestión de recursos tiene una lógica fragmentada que dificulta su optimización y rendición”.

Otra de las prioridades será avanzar en una reforma al INDH. El Ejecutivo proyecta evaluar propuestas elaboradas por una comisión asesora creada previamente.

En paralelo, el Gobierno busca impulsar una iniciativa centrada en la protección de niños que viven con sus madres en recintos penitenciarios, un tema que hoy carece de regulación legal específica. Actualmente, hay más de 5 mil mujeres privadas de libertad.

Dudas sobre medidas

Durante la sesión, parlamentarios también plantearon dudas sobre la implementación de estas medidas, especialmente en lo relativo al fortalecimiento del INDH y el funcionamiento del Servicio Médico Legal.

Asimismo, se abordó el estado del Plan Nacional de Derechos Humanos, actualmente retirado para su reformulación. Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es reingresarlo en plazos acotados.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad