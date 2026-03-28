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Caso “jauría del Biobío”: Corte rechaza apelación de Fiscalía y mantiene arresto domiciliario para imputados

El tribunal de alzada rechazó la acción del Ministerio Público y confirmó las medidas cautelares para cinco acusados por el homicidio de un joven.

Nelson Quiroz

Francisco Gutiérrez

Caso “jauría del Biobío”: Corte rechaza apelación de Fiscalía y mantiene arresto domiciliario para imputados

Caso “jauría del Biobío”: Corte rechaza apelación de Fiscalía y mantiene arresto domiciliario para imputados

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La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para cinco imputados en el denominado caso “jauría del Biobío”, una investigación que busca esclarecer la muerte de un joven tras una violenta agresión grupal ocurrida durante una celebración de Año Nuevo.

La decisión del tribunal de alzada se produce luego de que la Fiscalía apelara la resolución adoptada previamente por el Juzgado de Garantía, que había determinado dichas medidas para los acusados. Sin embargo, la Corte desestimó el recurso, ratificando así el régimen cautelar para los cinco involucrados.

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El caso ha generado alta conmoción pública debido a la brutalidad del ataque. Según los antecedentes, la víctima, identificada como Cristóba, fue agredida por un grupo de hombres durante una fiesta, recibiendo golpes que finalmente le provocaron la muerte.

Pese a que la Fiscalía buscaba endurecer las medidas cautelares, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo que representarían los imputados, el tribunal optó por mantener lo resuelto en primera instancia. De esta forma, los cinco acusados deberán permanecer bajo arresto domiciliario total mientras avanza la investigación, además de tener prohibición de salir del país.

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