VIDEO. “El medio machete... y hay sangre”: captan momento en que reducen a joven que asesinó a inspectora en Calama
El registro se produce mientras adultos controlaban al joven de 18 años.
Comunidad escolar logra reducir a estudiante armado que asesinó a inspectora en el Instituto Lezaeta de la ciudad de Calama. En las imágenes también se observa cuando otro alumno recoge una de las armas del homicida,mientras adultos mantienen reducido al agresor de 18 años. pic.twitter.com/cCWV2Cy041— El Hocicon Qlo Anticomunista del 60% (@LarryLu20942400) March 27, 2026
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