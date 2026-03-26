El tenis de mesa de Chile suma un nuevo semillero en San Bernardo: torneo reunirá a más de 90 competidores / Cedida

El tenis de mesa chileno ha ido sumando cada vez más espacios y actividades competitivas, a lo cual hay que sumar una interesante iniciativa en la zona sur de Santiago.

Se trata del Club Unión San Bernardo, que ha ido construyendo un verdadero centro de entrenamiento, con más de 100 jugadores cuyas edades van de los cinco a los 75 años y que aprovechan el gimnasio que posee nueve mesas de práctica, además de otras cinco de competencia.

Ejemplo de los avances que han podido lograr es Marcelo Solis, quién acaba de alcanzar el segundo lugar a nivel nacional en la categoría juvenil y adulta, clase 10 de la competencia paralímpica, en el campeonato organizado por el Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP), junto con haber sido medallista de bronce en los Juegos Parapanamericanos desarrollados en Chile el año pasado.

En ese marco, el Club Unión San Bernardo realizará este domingo 29 de marzo un torneo interclubes en que se busca congregar a más de 90 participantes.

A ello se suma la quinta versión de la liga individual, donde más de 60 tenismesistas se desafían en cinco categorías, que van de la inicial al nivel honor.

Por otro lado, la institución está llevando adelante una fuerte labor social, gracias al apoyo y acompañamiento que entregan a jóvenes en situación vulnerable y en estado de reinserción. Para lograrlo, cuentan con un programa de becas deportivas, talleres formativos y cursos deportivos formativos complementarios, dirigido a niños que viven en la comuna de San Bernardo, Buin y Puente Alto, entre otras.

“El tenis de mesa es un deporte que mejora reflejos, coordinación y concentración, reduce el estrés y, lo más importante, es que puede ser practicado a cualquier edad. En el Club Unión San Bernardo promovemos este deporte como una herramienta de desarrollo físico y mental, tanto dentro como fuera de la mesa”, explicó Felipe Valdivia, uno de los socios fundadores de la institución.