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Gobierno evalúa ayudas por nueva alza de la luz: diputado Tapia (PPD) pide a la SEC postergar aumento

La ministra Ximena Rincón informó que están trabajando para “ver una fórmula distinta a la que planteó el gobierno anterior”.

Ruth Cárcamo

Benjamín Quinteros

Gobierno evalúa ayudas por nueva alza de la luz: diputado Tapia (PPD) pide a la SEC postergar aumento

Gobierno evalúa ayudas por nueva alza de la luz: diputado Tapia (PPD) pide a la SEC postergar aumento

03:50

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El Gobierno confirmó que evalúa fórmulas para mitigar una nueva alza en las cuentas de la luz a partir de abril, en medio del proceso de normalización de las tarifas eléctricas.

El aumento corresponde al descongelamiento de uno de los componentes del precio de la electricidad, una medida que se mantuvo vigente durante años y que hoy está siendo revertida de manera gradual.

Se trata de una deuda superior a 800 millones de dólares con las empresas de distribución eléctrica. Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Aguilera, informó que se contemplan eventuales apoyos focalizados para los sectores más vulnerables.

Ofician a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

“El gobierno anterior anunció en su minuto que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió”, señaló la secretaria de Estado.

Luego, sostuvo que “hemos estado trabajando como gobierno, junto al ministro de Hacienda y a todo nuestro equipo del Ministerio de Energía, de qué manera podemos ver una fórmula distinta a la que planteó el gobierno anterior”.

En contraparte, el diputado Christian Tapia (PPD) ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicitando evaluar la posibilidad de postergar esta nueva alza en las cuentas de la luz.

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