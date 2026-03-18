“Escote del Diablo”: el fenómeno meteorológico que podría modificar las lluvias en Santiago esta semana / Ake Ngiamsanguan

El avance de un nuevo sistema frontal hacia la zona central del país comenzará a sentirse durante la madrugada de este miércoles 18 de marzo, con precipitaciones que primero afectarán sectores australes y luego se desplazarán hacia la zona central.

Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención es la marcada diferencia que mostraría el evento en la Región Metropolitana, donde no todas las comunas recibirían la misma cantidad de lluvia.

Según las proyecciones del tiempo, mientras la costa de la Región de Valparaíso tendría precipitaciones de mayor intensidad entre la tarde y la noche del viernes 20, incluso con efectos que podrían extenderse hasta Los Vilos, en el sur de la Región de Coquimbo, el panorama para la capital sería más acotado.

De hecho, se advierte que Santiago centro podría recibir menos de 5 mm durante todo el paso del sistema frontal, una cifra bastante menor a la esperada en otras zonas cercanas.

El “Escote del Diablo” volvería a marcar diferencias en la capital

El contraste meteorológico también quedaría en evidencia dentro de la propia región. Comunas como Curacaví y Melipilla podrían registrar entre 15 y 20 milímetros, muy por encima de lo que caería en el centro de Santiago.

Ese escenario responde a un fenómeno conocido popularmente en Chile como el “Escote del Diablo”, el cual trae lluvia a zonas costeras y precordilleranas, pero deja a Santiago centro con escasas o nulas precipitaciones, según explicó Meteored.

Por ahora, el foco está puesto en la evolución del sistema durante las próximas horas y en cómo podrían ajustarse los montos de agua pronosticados. En especial, porque este tipo de eventos suele cambiar en intensidad y cobertura a medida que se acerca su ingreso a la zona central.

Así, el sistema frontal no solo pondrá atención sobre la cantidad de lluvia, sino también sobre su distribución desigual en distintos puntos de la capital y regiones cercanas.