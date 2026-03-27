Astrónoma chilena es reconocida por la NASA por contribuir en experimento que podría salvar a la Tierra

Con aporte chileno: la misión DART de la NASA logró modificar la órbita de un asteroide por primera vez en la historia, en un experimento crucial para la defensa de la Tierra frente a posibles amenazas espaciales.

El hito fue confirmado tras diversos estudios que evidenciaron cambios medibles en el movimiento de Dimorphos, un pequeño satélite del sistema binario Didymos.

El experimento consistió en estrellar deliberadamente una nave contra el asteroide, una estrategia conocida como “impacto cinético”. La colisión no solo alteró su trayectoria, sino que también generó una eyección de material que amplificó el efecto del choque, acelerando aún más la modificación orbital del cuerpo celeste.

Entre quienes aportaron a esta investigación se encuentra la astrónoma chilena Penélope Longa-Peña, del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. La científica formó parte de un equipo internacional que contribuyó con análisis y cálculos para confirmar los resultados del experimento.

Según explicó la astrónoma de la UA, su trabajo se centró en el estudio de las características físicas y orbitales de objetos menores, además del análisis colaborativo que permite mejorar la capacidad científica para anticipar y enfrentar eventuales riesgos provenientes del espacio.

El éxito de la misión demuestra que es posible intervenir el curso de un asteroide mediante acción humana, un avance considerado fundamental para el desarrollo de futuras estrategias de protección planetaria frente a eventuales impactos.

“Desde Chile y desde regiones podemos aportar a la defensa planetaria”

“Que un asteroide tenga una nueva orbita significa que cambió su trayectoria o el tiempo que demora en completar una vuelta. En este caso, Dimorphos pasó a tardar menos tiempo en orbitar a Didymos que antes del impacto. Esto es muy importante, porque demuestra que una acción humana puede modificar de manera medible el movimiento de un cuerpo celeste y podremos prevenir cualquier acción de peligro para nuestro planeta”, explicó Longa-Peña.

En la misión participaron más de 100 astrónomos y científicos del mundo, quienes aportaron observaciones, estudios y cálculos sobre este experimento espacial. Esta labor fue reconocida por la NASA, específicamente por la Defensa Planetaria.

“Lo valoro muchísimo, porque es un reconocimiento no solo personal, sino también al trabajo científico que hacemos desde la Universidad de Antofagasta. Demuestra que desde Chile y desde regiones también podemos aportar a temas de frontera, como la defensa planetaria, que combinan investigación de excelencia, colaboración internacional y una preocupación muy concreta por nuestro planeta”, comentó.