Clases suspendidas, plagas de roedores y filtraciones: ordenan auditoría por crisis en colegios del norte de Chile

Problemas de infraestructura y malas condiciones sanitarias en al menos cuatro establecimientos educacionales de Antofagasta, que incluso han derivado en suspensión de clases, llevaron al concejo municipal a acordar una auditoría y fiscalizaciones en terreno para revisar el uso de recursos destinados a mantención.

La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria convocada de urgencia, en medio de cuestionamientos de concejales a la gestión de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) presidida por el Alcalde Sacha Razmilic (Evópoli), responsable de la administración de los recintos.

Entre las principales falencias detectadas figuran presencia de roedores, rotura de cañerías y deficiencias sanitarias al inicio del año escolar.

Durante la instancia, el director ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, defendió la gestión del organismo y aseguró que los problemas han sido abordados “de manera inmediata” en los establecimientos afectados: Escuela Las Américas, Escuela Patricio Cariola, Liceo Industrial y Liceo Andrés Sabella. Según explicó, se activaron medidas para controlar plagas y reparar daños, con el objetivo de reducir la pérdida de clases.

Vergara también detalló el nivel de gasto en mantención e infraestructura. Solo en diciembre se destinaron $121 millones para preparar el inicio del año escolar, mientras que entre enero y febrero de 2026 la cifra alcanzó los $215 millones. En total, indicó, la inversión en mantención supera los $300 millones en el último trimestre, a lo que se suman cerca de $300 millones adicionales en obras de infraestructura.

Pese a estos montos, varios concejales cuestionaron la efectividad de las intervenciones. María Tapia (PDG), quien impulsó la sesión, afirmó que “persisten problemas graves” y criticó la falta de anticipación: “No podemos seguir reaccionando en marzo cuando los estudiantes ya están en aulas”.

“¿Cómo se explica?"

Por su parte, Karina Guzmán (FRVS) sostuvo que las medidas han sido insuficientes y planteó la necesidad de priorizar los establecimientos según su nivel de urgencia. Más crítico fue Dinko Rendic (independiente), quien apuntó a una aparente contradicción entre el gasto informado y el estado actual de los recintos: si los recursos se ejecutaron, cuestionó, “¿cómo se explica que tengamos filtraciones y plagas en pleno marzo?”.

Frente a estas dudas, el concejo acordó realizar una auditoría para evaluar la eficiencia del uso de los recursos, además de establecer un calendario de visitas a terreno para supervisar directamente la situación en los establecimientos.

No todos compartieron las críticas. El concejal Claudio Aguirre (Republicanos) valoró las inversiones realizadas y sostuvo que, aunque han existido “problemas puntuales”, estos se están solucionando. “Quizás ha sido lento, pero se están haciendo mejoras que no se veían hace años”, afirmó.