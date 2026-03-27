Agresor es alumno de cuarto medio: qué se sabe del brutal ataque en colegio de Calama que dejó una inspectora muerta

Una jornada escolar terminó en tragedia este viernes en la ciudad de Calama, región de Antofagasta, luego de que se registrara un brutal ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

El hecho dejó a una inspectora fallecida y a otras cuatro personas heridas, entre ellas tres estudiantes y otro funcionario del recinto, en un caso que conmocionó a la comunidad educativa y obligó a suspender de inmediato las clases.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el procedimiento comenzó cerca de las 10:40 horas, cuando personal policial concurrió al establecimiento tras una alerta emitida por la Central de Comunicaciones.

Una vez en el lugar, los funcionarios constataron que un alumno de 4° medio habría atacado momentos antes a tres compañeros y a dos inspectoras del colegio. Al llegar la policía, el joven fue reducido, detenido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local para la constatación de lesiones, antes de ser derivado a la 1ª Comisaría.

Carabineros confirmó la muerte de una inspectora y la evacuación total del colegio

El hecho más dramático de la jornada fue la muerte de una de las funcionarias del establecimiento.

Según los antecedentes policiales, la víctima fatal fue identificada como M.V.R.V., de 59 años, quien falleció en el lugar producto de la gravedad de las heridas. En tanto, la otra inspectora lesionada y los tres alumnos atacados fueron trasladados a un centro asistencial para su respectiva evaluación médica.

A raíz de la emergencia, la dirección del colegio ordenó la suspensión inmediata de las clases y la evacuación total de estudiantes, docentes y personal administrativo, con el objetivo de resguardar la seguridad de toda la comunidad escolar.

Personal policial continúa realizando diligencias en el lugar, mientras el Ministerio Público ya fue informado del caso para definir los pasos judiciales correspondientes.