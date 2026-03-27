Qué es el “Veroño”, el fenómeno que marcará el clima en Santiago y Valparaíso el fin de semana

El otoño recién empieza en el calendario, pero en la zona central de Chile el ambiente contará otra historia durante este fin de semana.

Santiago, Valparaíso y buena parte del valle interior enfrentarán un nuevo episodio de calor en ascenso, en lo que popularmente muchos ya describen como “veroño”: días otoñales con tardes que todavía conservan sabor a verano.

Los pronósticos muestran máximas de hasta 29 °C en Santiago para el domingo 29, mientras en el interior de la Región de Valparaíso los valores podrían llegar a 30 °C.

En la costa, el aumento será más moderado, pero igualmente notorio respecto de jornadas previas. Para Valparaíso, el pronóstico apunta a máximas cercanas a 20 °C el domingo, con un ambiente más templado y cielos mayormente despejados.

En contraste, el interior seguirá bastante más cálido, reflejando el clásico patrón de esta época: mañanas frescas, tardes secas y soleadas, y un fuerte contraste térmico entre el borde costero y los valles interiores.

Por qué vuelve el calor en pleno otoño

Desde Meteored entregaron una explicación meteorológica bastante reconocible para este tipo de episodios: una dorsal en altura sobre la zona central, combinada con la presencia de una baja costera frente al litoral.

Esa mezcla favorece cielos despejados, estabilidad atmosférica y un calentamiento sostenido en superficie, especialmente hacia el interior. Meteored incluso proyectó que el “peak” del calor en la Región Metropolitana se alcanzaría precisamente el domingo 29, con registros que podrían superar localmente los 30 °C.

Eso sí, el “veroño” no significa que el otoño haya desaparecido. Las mañanas seguirán sintiéndose frías, con mínimas de entre 10 y 11 °C en Santiago, y con posibilidades de neblina o niebla en algunos sectores al amanecer

En la práctica, eso dejará jornadas engañosas: se saldrá temprano con abrigo, pero durante la tarde volverán las ganas de ropa liviana, sombra y líquidos fríos.

Mientras la zona central revive este pulso cálido, en el sur del país el panorama será completamente distinto. Meteored ha advertido para este mismo fin de semana un sistema frontal con lluvias abundantes, viento fuerte y el apoyo de un río atmosférico en la Patagonia, marcando un contraste extremo dentro del territorio nacional. Es decir, mientras Santiago y Valparaíso miran de reojo al verano, el sur enfrentará condiciones plenamente invernales.

El término “veroño” no pertenece a la meteorología clásica, pero se ha instalado con fuerza en el lenguaje cotidiano para describir precisamente esto: un otoño que arranca con temperaturas más altas de lo habitual. Y viendo los pronósticos para este fin de semana en la zona central, cuesta decir que el concepto no calza.