En medio de días en el centro de la atención pública, el Presidente José Antonio Kast salió a reforzar públicamente la gestión de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, con elogios a su trabajo.

Durante la colocación de la primera piedra de la ampliación del Centro de Distribución Lo Aguirre, el Mandatario destacó el rol de su equipo y tuvo palabras especiales para la ministra.

Agencia Uno Ampliar

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en un contexto marcado por críticas al manejo comunicacional del Ejecutivo, especialmente tras la polémica por el uso del concepto “Estado en quiebra”, que ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo.

Incluso, figuras como la senadora Paulina Núñez (RN) han planteado la necesidad de revisar la estrategia comunicacional del Gobierno.

Pese a ello, desde La Moneda han defendido el desempeño de Sedini. La propia vocera ha sostenido que el foco ha estado en “informar a la ciudadanía” sobre las medidas del Ejecutivo, mientras que ministros y parlamentarios oficialistas han salido a respaldarla, destacando su rol en un escenario de crisis marcado por el alza de los combustibles y la presión política.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Bajo ese conexto, este viernes, el Presidente Kast señaló respecto a la vocera del Ejecutivo. “Tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Sedín", señaló.

En esa línea, el Mandatario sumó: “Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando. Y vuelvo a insistir, somos un equipo”.