Afirman que asesor de ministra Steinert figura en lista de funcionarios que viajaron fuera de Chile con licencia médica

Un nuevo flanco complica al Ministerio de Seguridad Pública. Un reportaje de CIPER reveló que Francisco Chambi Romero, actual jefe de gabinete de la ministra Trinidad Steinert, aparece en la nómina de funcionarios detectados por la Contraloría General de la República por haber salido del país mientras estaban con licencia médica.

El caso vuelve a tensionar el arranque de la nueva cartera, justo en una semana en que la secretaria de Estado ya había debido enfrentar cuestionamientos por movimientos internos vinculados a su equipo de confianza.

Chambi, constructor civil y exfuncionario del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, fue identificado como uno de los 30 trabajadores de esa repartición que viajaron al extranjero pese a encontrarse con permiso médico.

Según el reportaje, realizó dos viajes a Perú entre noviembre y diciembre de 2024, en pleno período de una licencia de 30 días presentada el 4 de noviembre de ese año. Posteriormente, en julio de 2025, se integró a la Fiscalía Regional de Tarapacá como jefe de gabinete de Steinert y más tarde aterrizó con ella en el ministerio.

El Ministerio dice que conocía los antecedentes y que no existía impedimento

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron a CIPER que estaban al tanto del caso antes de concretar su ingreso al equipo. Según la versión entregada por la cartera, los desplazamientos a Tacna respondieron a una atención odontológica.

En esa línea, indicaron: “Se revisó la documentación para su ingreso y como fue sobreseído no hay impedimento para no poder integrar el ministerio”.

El punto clave es que el procedimiento disciplinario instruido en el Gore de Arica y Parinacota no terminó en sanción, sino en sobreseimiento. Sin embargo, ello no ocurrió porque se descartaran los viajes, sino porque el proceso comenzó cuando Chambi ya había dejado de ser funcionario.

Desde el gobierno regional explicaron: “Se instruyó un procedimiento disciplinario que finalmente concluyó con sobreseimiento. Esto se debe a que, al momento de iniciarse el proceso, la persona ya no era funcionario del organismo”.

El caso toma fuerza porque Chambi no es un funcionario cualquiera dentro de la estructura ministerial. Se trata de un colaborador cercano a Steinert, con quien ya trabajaba en Tarapacá y a quien acompañó incluso antes de su arribo oficial al Gobierno.

Por eso, la revelación no solo golpea al asesor, sino que también reabre el debate sobre los estándares de selección en cargos de confianza y sobre el impacto político que puede tener arrastrar controversias administrativas a un ministerio recién instalado.