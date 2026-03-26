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ENTREVISTA. Presidente de Condepp cuestiona el retiro de proyecto de nueva Ley de Pesca: “Este Gobierno quiere imponer las cosas a la fuerza”

En conversación con ADN.cl, Hernán Cortés acusó falta de diálogo en la decisión, advirtió retrocesos en avances del sector artesanal y no descartó eventuales movilizaciones frente al escenario.

Martín Neut

Presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés

Presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés

El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, criticó con dureza el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca impulsado por el Gobierno, iniciativa ingresada en 2024 para reemplazar la cuestionada Ley Longueira y que fue sacada de su tramitación en el Congreso para su reformulación.

En conversación con ADN.cl, el dirigente calificó la decisión como “una muy mala noticia” y acusó que el Ejecutivo “pretende blindar y proteger los beneficios obtenidos de forma mal habida (…) a través de una ley corrupta como es la Ley Longueira”, pese a que —según afirmó— el proyecto “contaba con amplio respaldo en el Parlamento”.

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Cortés también cuestionó la forma en que se adoptó la medida, asegurando que “acá este gobierno quiere imponer las cosas a la fuerza” y que “no se ha socializado nada de lo que pretende hacer”, agregando que se está “tirando la pelota para adelante para dormir el proyecto”.

En esa línea, sostuvo que se trata de “un error político” y advirtió que el retiro pone en riesgo avances relevantes para la pesca artesanal, como la plataforma social: “se echa por la borda el trabajo de más de un año”.

Además, lanzó una advertencia frente a posibles movilizaciones: “no descartamos ninguna acción (…) para defender lo que creemos correcto para el sector artesanal”.

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