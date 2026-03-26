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Actor de serie de Harry Potter denunció amenazas de muerte en su contra: HBO reforzó la seguridad del set

El actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, afirmó haber recibido una serie de amenazas.

Nicolás Lara Córdova

Actor de serie de Harry Potter denunció amenazas de muerte en su contra: HBO reforzó la seguridad del set

HBO trajo de regreso la saga de Harry Potter con una serie que reiniciará el universo de J.K Rowling.

Esta semana, la cadena de televisión reveló las primeras imágenes de la nueva serie encabezada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger).

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En los últimos días, el actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, afirmó en conversación con el periódico The Times de Londres que recibió una serie de amenazas de muerte con tintes racistas.

“Me han dicho: ‘Renuncia o te mato’; la realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a tu casa y te mataré’”, indicó.

El actor británico de 35 años dijo sentirse bastante seguro de que nadie iba a atentar en su contra.

“Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo”, comentó Essiedu.

“Pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo? Eso me motiva a no dejarme intimidar por alguien que dice que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso“, cerró el actor.

A raíz de estas amenazas, HBO reforzó la seguridad del set donde están grabando la serie para evitar cualquier ataque contra los actores de la producción.

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