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FOTOS. O’Higgins denuncia ataque contra su bus en el Sausalito tras la victoria sobre Everton

Pese a los daños al vehículo, ningún jugador ni integrante del club rancagüino sufrieron daños.

Carlos Madariaga

O’Higgins denuncia ataque contra su bus en el Sausalito tras la victoria sobre Everton

O’Higgins denuncia ataque contra su bus en el Sausalito tras la victoria sobre Everton / Prensa O'Higgins

O’Higgins fue todo casi alegría en Viña del Mar luego de llevarse la victoria 2-1 ante Everton por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Aun cuando los de Rancagua alcanzaron el liderato de su grupo en este torneo al llevarse los 3 puntos desde el Sausalito, la felicidad no fue completa.

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Esto porque, a la salida del recinto deportivo, en O’Higgins sufrieron un ataque con piedras en el bus que los trasladaba.

Según lo indicado desde el conjunto celeste, no hubo jugadores ni integrantes de la delegación que resultaran heridos.

Eso sí, debieron emprender el regreso a Rancagua con evidentes daños en el bus, como lo evidencian las imágenes compartidas por el equipo de prensa de O’Higgins.

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