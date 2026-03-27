“No descartamos ninguna acción”: la advertencia de pescadores artesanales tras retiro de nueva Ley de Pesca

Durante este viernes, el presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, advirtió posibles movilizaciones del sector artesanal luego del retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca impulsado por el Gobierno, iniciativa ingresada en 2024 para reemplazar la Ley Longueira.

En conversación con ADN.cl, el dirigente fue enfático en señalar que “ no descartamos ninguna acción (…) para defender lo que creemos correcto para el sector artesanal”, en respuesta a la decisión del Ejecutivo de retirar la iniciativa.

Junto con ello, Cortés calificó la medida como “una muy mala noticia” y acusó que el Gobierno “pretende blindar y proteger los beneficios obtenidos de forma mal habida (…) a través de una ley corrupta como es la Ley Longueira”, pese a que —según afirmó— el proyecto “contaba con amplio respaldo en el Parlamento”.

En esa línea, también cuestionó la forma en que se adoptó la decisión, asegurando que “acá este gobierno quiere imponer las cosas a la fuerza” y que “no se ha socializado nada de lo que pretende hacer”, agregando que se está “tirando la pelota para adelante para dormir el proyecto”.

Finalmente, el presidente de Condepp advirtió que el retiro de la iniciativa representa “un error político” y pone en riesgo avances para la pesca artesanal, afirmando que “se echa por la borda el trabajo de más de un año”.