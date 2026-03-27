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Asalto en farmacia de Las Condes termina en Recoleta tras intensa persecución: dos detenidos y un prófugo

El seguimiento policial terminó en avenida Recoleta, donde el vehículo con patentes clonadas chocó contra una patrulla y derribó un semáforo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la noche de este jueves, una persecución policial se extendió desde la zona oriente hasta el sector norte de la Región Metropolitana, luego de un asalto a una farmacia en la comuna de Las Condes.

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De acuerdo a información preliminar, tres sujetos armados con una pistola de fantasía intimidaron a los trabajadores de una sucursal Cruz Verde, desde donde sustrajeron cerca de siete millones de pesos en productos, principalmente cremas.

Tras el robo, los individuos huyeron en un vehículo con patentes clonadas, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de Carabineros.

La persecución finalizó en avenida Recoleta, donde el automóvil de los asaltantes colisionó con una patrulla policial y derribó un semáforo.

Dos de los involucrados fueron detenidos en el lugar, mientras que un tercero logró escapar. El caso se mantiene en desarrollo.

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