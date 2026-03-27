Asalto en farmacia de Las Condes termina en Recoleta tras intensa persecución: dos detenidos y un prófugo

Durante la noche de este jueves, una persecución policial se extendió desde la zona oriente hasta el sector norte de la Región Metropolitana, luego de un asalto a una farmacia en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a información preliminar, tres sujetos armados con una pistola de fantasía intimidaron a los trabajadores de una sucursal Cruz Verde , desde donde sustrajeron cerca de siete millones de pesos en productos, principalmente cremas.

Tras el robo, los individuos huyeron en un vehículo con patentes clonadas, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de Carabineros.

La persecución finalizó en avenida Recoleta , donde el automóvil de los asaltantes colisionó con una patrulla policial y derribó un semáforo.

Dos de los involucrados fueron detenidos en el lugar, mientras que un tercero logró escapar. El caso se mantiene en desarrollo.