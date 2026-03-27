Mujer huyó tras meses de encierro, golpizas y amenazas de muerte: el brutal caso que sacude Las Condes

Un grave caso de violencia intrafamiliar quedó al descubierto en la comuna de Las Condes, luego de que una mujer de 47 años lograra escapar del hombre con quien convivía y denunciara haber sido víctima de agresiones reiteradas, amenazas y encierro durante varios meses. A partir de su testimonio, Carabineros detuvo al sujeto, de 49 años, quien quedó a disposición del tribunal mientras continúa la investigación.

La denuncia fue presentada el pasado miércoles, cuando la víctima acudió a una unidad policial tras aprovechar un descuido de su agresor. De acuerdo con los antecedentes entregados, la mujer presentaba lesiones de mediana gravedad, constatadas en un centro asistencial, compatibles con maltrato reiterado.

El caso encendió nuevamente las alertas por la violencia ejercida dentro del hogar y por la prolongada situación de vulnerabilidad en la que habría permanecido la afectada.

La víctima denunció encierro, golpes y amenazas de muerte

Según la información reunida en la causa, la mujer mantenía una relación de convivencia con el imputado desde diciembre de 2025, luego de haberlo conocido a través de redes sociales. Con el paso del tiempo, el sujeto habría comenzado a restringir sus desplazamientos y a mantenerla incomunicada, reteniéndola contra su voluntad al interior del domicilio.

La denuncia indica además que la víctima sufrió constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. El episodio más grave habría ocurrido el miércoles, cuando el hombre intensificó los ataques y la amenazó con matarla y quemar la vivienda. Ese momento terminó siendo decisivo, porque fue entonces cuando la mujer logró escapar y pedir ayuda a Carabineros.

Con esos antecedentes, la Fiscalía solicitó una orden de detención, junto con una orden de entrada y registro al inmueble. Durante la madrugada del jueves, personal policial concretó la captura del imputado, quien además mantenía antecedentes penales y órdenes vigentes por delitos asociados a violencia intrafamiliar y amenazas.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del tribunal para su control de detención, mientras siguen las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar eventuales nuevas responsabilidades.