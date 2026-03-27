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Grave caso de violencia intrafamiliar en Las Condes: detienen a sujeto que mantuvo encerrada y agredió por meses a su pareja

La mujer huyó aprovechando un descuido de su agresor y acudió a Carabineros para denunciar los hechos.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Carabineros detuvo a un hombre acusado de un grave caso de violencia intrafamiliar en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, luego de que la víctima lograra escapar tras meses de agresiones.

La investigación se inició a partir de la denuncia que la mujer de 47 años realizó el pasado miércoles. La afectada presentaba lesiones de mediana gravedad, constatadas en un centro asistencial, compatibles con maltrato reiterado.

Según los antecedentes, mantenía una relación de convivencia con el hombre de 49 años desde diciembre de 2025, tras conocerse a través de redes sociales. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido retenida contra su voluntad por su pareja, quien restringía sus movimientos y la mantenía incomunicada.

Víctima logra huir

En ese contexto, habría sufrido constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. El momento más crítico ocurrió el miércoles, cuando el sujeto intensificó los ataques y amenazó con matarla y quemar la vivienda.

Aprovechando un descuido, la mujer logró huir y acudir hasta una unidad de Carabineros, donde realizó la denuncia. Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó una orden de detención, además de una orden de entrada y registro al domicilio.

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Durante la madrugada del jueves, personal policial capturó al hombre, de 49 años, quien cuenta con antecedentes penales y mantenía órdenes vigentes por delitos asociados a violencia intrafamiliar y amenazas.

Por instrucción de la Fiscalía, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para su control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien?

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.

Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios. Y algo importante: es gratuito, confidencial y su horario de atención es de 08:00 a 00:00 horas, excepto festivos.

Revisa más información en este link.

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