Grave caso de violencia intrafamiliar en Las Condes: detienen a sujeto que mantuvo encerrada y agredió por meses a su pareja

Carabineros detuvo a un hombre acusado de un grave caso de violencia intrafamiliar en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, luego de que la víctima lograra escapar tras meses de agresiones .

La investigación se inició a partir de la denuncia que la mujer de 47 años realizó el pasado miércoles. La afectada presentaba lesiones de mediana gravedad, constatadas en un centro asistencial, compatibles con maltrato reiterado.

Según los antecedentes, mantenía una relación de convivencia con el hombre de 49 años desde diciembre de 2025, tras conocerse a través de redes sociales. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido retenida contra su voluntad por su pareja, quien restringía sus movimientos y la mantenía incomunicada.

Víctima logra huir

En ese contexto, habría sufrido constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. El momento más crítico ocurrió el miércoles, cuando el sujeto intensificó los ataques y amenazó con matarla y quemar la vivienda.

Aprovechando un descuido, la mujer logró huir y acudir hasta una unidad de Carabineros, donde realizó la denuncia. Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó una orden de detención , además de una orden de entrada y registro al domicilio.

Durante la madrugada del jueves, personal policial capturó al hombre, de 49 años, quien cuenta con antecedentes penales y mantenía órdenes vigentes por delitos asociados a violencia intrafamiliar y amenazas.

Por instrucción de la Fiscalía, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para su control de detención , mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.